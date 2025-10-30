O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, em comunicado, que os processos disciplinares instaurados a Vangelis Pavlidis, jogador do Benfica, e a Alan Varela, atleta do FC Porto, foram arquivados.

O primeiro caso surgiu no dia 13 de outubro, quando o FC Porto ter feito uma exposição à entidade na sequência de uma cotovelada de Pavlidis a Gabri Veiga, nos instantes iniciais do clássico do Estádio do Dragão, a 5 de outubro, a contar para a 8.ª jornada da Liga.

O segundo, quase em modo de resposta, aconteceu no dia 17 de outubro, quando o Benfica fez uma participação visando o médio Alan Varela devido a uma alegada agressão a Vangelis Pavlidis no referido jogo.

Na decisão, o Conselho de Disciplina cita os depoimentos dos árbitros e dos VAR's daquele jogo, que mantiveram o seu juízo sobre os dois lances, não havendo lugar a qualquer reversão da decisão que foi tida durante o decorrer do jogo.

As duas queixas foram arquivadas, mas são ainda passíveis de recurso.