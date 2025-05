O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol [FPF] instaurou esta quinta-feira três processos disciplinares a Matheus Reis, Maxi Araújo e ainda a Geovany Quenda, todos jogadores do Sporting.

Em causa, estão as denúncias de César Boaventura e do Benfica em relação aos acontecimentos da última Taça de Portugal que os leões venceram por 3-1.

Em relação a Matheus Reis e Maxi Araújo, o comunicado divulgado pelo CD da FPF refere que a investigação vai ser realizada devido a «factos ocorridos no jogo da Final da Taça de Portugal». De recordar, Matheus Reis e Maxi Araújo protagonizaram o lance mais polémico da final da Taça de Portugal juntamente com Belotti, jogador do Benfica.

Geovany Quenda junta-se a Matheus Reis e ainda ao Sporting num segundo processo disciplinar que tem por «objeto publicações nas redes sociais após o jogo da Final da Taça de Portugal». O jovem português publicou uma imagem no Instagram novamente com as palavras que Ricardo Esgaio dirigiu a Otamendi aquando do dérbi para o Campeonato no dia 10 de maio.

Já os leões publicaram um vídeo depois da final da Taça de Portugal em que foi possível ouvir a frase «aqui nós pisa na cabeça», algo que foi muito criticado e posteriormente o vídeo foi retirado.

Leia aqui o comunicado do Conselho de Disciplina da FPF:

Instauração de processo disciplinar a Matheus Reis Lima e Maximiliano Javier Araújo Vilches, por deliberação da Secção Não Profissional, de 29 de maio de 2025, tendo por objeto factos ocorridos no jogo da Final da Taça de Portugal Generali Tranquilidade, no seguimento de participação remetida através do IPDJ – Instituto Português do Desporto Juventude – IP e participações apresentadas por César Boaventura e pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. O processo foi enviado, dia 29 de maio de 2025, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.

Instauração de processo disciplinar a Matheus Reis Lima, Geovany Tcherno Quenda e à Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, por deliberação da Secção Não Profissional, de 29 de maio de 2025, tendo por objeto publicações nas redes sociais após o jogo da Final da Taça de Portugal Generali Tranquilidade, no seguimento de participação remetida através da Unidade de Integridade e Compliance e participações apresentadas por César Boaventura e pela Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. O processo foi enviado, dia 29 de maio de 2025, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.

[Artigo atualizado às 19h35]