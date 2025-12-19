Um dia depois do bastante polémico Santa Clara-Sporting, em que o lance que deu azo ao 2-2 leonino demorou 11 minutos a ser analisado, a equipa de videoarbitragem dessa partida pediu a dispensa da próxima jornada do campeonato.

Rui Silva, VAR do referido encontro, ia desempenhar as mesmas funções no Tondela-Casa Pia. Já Tiago Leandro, AVAR do duelo de São Miguel, ia voltar a sê-lo para o Estoril-Sp. Braga. As nomeações já tinham sido divulgadas anteriormente.

Porém, a Federação Portuguesa de Futebol divulgou no seu sítio oficial nesta sexta-feira uma atualização promovida pelo Conselho de Disciplina em que dito que os dois videoárbitros pediram «dispensa».

Assim, Gonçalo Freire será o AVAR no Estoril-Sp. Braga e Paulo Barradas o VAR do Tondela-Casa Pia.

Isto acontece um dia depois de haver também mudanças nas nomeações relacionadas com o campeonato nacional de juniores. Rui Mónica, árbitro envolvido num lance polémico durante o FC Porto-Sp. Braga da categoria, foi substituído por Rui Madeira como quarto árbitro do Estrela-Moreirense, da Liga portuguesa. O motivo alegado foi «indisponibilidade».

[Notícia atualizada pelas 15h43]