Nélio Lucas, atual diretor do departamento de futebol do União de Leiria e antigo CEO do fundo de investimento Doyen, foi suspenso por 15 dias e multado em 510 euros por «ameaças e ofensas à honra, consideração ou dignidade», segundo informou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Tudo aconteceu durante o Vitória de Guimarães-União de Leiria, a contar para a Taça de Portugal, que ficou marcado pela grande penalidade revertida pelo árbitro Miguel Nogueira, após quatro minutos de deliberação (não havia VAR).

No final do jogo, Nélio Lucas quis tirar satisfações à equipa de arbitragem. Segundo o relatório do árbitro e do delegado presentes neste jogo, Lucas foi identificado pela PSP a pedido de Miguel Nogueira.

«Fui interpelado no relvado e [Nélio Lucas] acompanhou-me já no túnel dizendo: 'Vieste para aqui roubar! Se era para isto ficavas em casa! Isto é uma vergonha, és um miúdo e não sabes o que estás a fazer. Não vales m**** nenhuma! És um fraco!'», conta Nogueira.

O dirigente terá acedido ao relvado através da zona técnica imediatamente após o final do jogo, quando esta ainda se encontrava «supostamente fechada e restrita», acrescentam. «Continuou desde o relvado até praticamente ao cimo das escadas de acesso aos balneários da equipa de arbitragem a confrontar o sr. árbitro aos gritos», dizem.

Não houve registo de qualquer contacto físico entre este Nélio Lucas e o árbitro, porém, «fruto dos comentários dirigidos ao sr. árbitro Miguel Fonseca, este solicitou aos agentes da PSP a identificação deste agente, o que veio a acontecer de imediato».

Lucas ficou mais conhecido por ter exercido funções na Doyen, fundo de investimento que entrou em litígio com a SAD do Sporting ainda durante a presidência de Bruno de Carvalho.