O Sporting-Benfica do último domingo, que acabou com uma vitória das águias por 2-1, nos instantes finais, com um golo de Rafa Silva. Mas também resultou em mais de oito mil euros em multas.

Os dérbis são normalmente bastante propensos a multas impostas pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Porém, os valores deste Dérbi Eterno nem foram relativamente elevados, tendo em conta esse histórico.

Não houve multas por uso ou deflagração de artigos pirotécnicos, mas sim por acesso de elementos das duas equipas a zonas proibidas. No caso do Sporting, Luís Neto e o roupeiro Paulinho estiveram na zona técnica sem autorização. O ex-internacional português ficou com uma fatura de 3,190 euros e Paulo Gama de 380€. Por este motivo, o clube foi sancionado em 1,275 euros.

Ricardo Formosinho, da equipa técnica do Benfica, foi multado em 230 euros por ter acedido zona técnica de acesso ao balneário da sua equipa, também sem autorização. Já o Benfica tem outra fatura de 3,162 euros por atraso no início (porque Otamendi estava a colocar fita-cola nas meias) e no reinício de jogo.