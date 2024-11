Cumpridos os jogos da quarta eliminatória da Taça de Portugal no fim-de-semana, chegam nesta quinta-feira as «faturas» correspondentes às multas de cada encontro.

Dos 'três grandes', o Sporting é o clube com sanções mais pesadas. Recebeu uma multa de 4.386 euros, por «violação de dever legal relativo à organização ou segurança de espetáculo desportivo - entrada e permanência de objetos proibidos», em contexto de jogo de risco elevado.

Um dos motivos que levou a essa decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol foi a tarja exibida pela Juve Leo durante o Sporting-Amarante, no jogo de estreia de João Pereira: «Lado a lado Mister», podia ler-se.

Já no Moreirense-FC Porto, os dragões ficam obrigados a pagar um total de 3.366 euros por duas multas. Uma (204€) por atraso no início e reinício do jogo, e outra de 3570 euros por comportamento incorreto do público.

Entre os incidentes citados, estão cânticos contra Vítor Bruno («Vítor, c*****, pede a demissão), contra a equipa («Palhaços, joguem à bola») ou até a visar o Benfica («Benfica é m****, Benfica é m****, é vergonha nacional»).

O Benfica é o 'grande' com menores multas. Diante do Estrela da Amadora, os encarnados permitiram a «entrada e permanência de materiais pirotécnicos» no Estádio da Luz e o clube acabou multado em 3.162 euros.