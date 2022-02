O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares a Rui Costa, presidente do Benfica, e à própria SAD encarnada.

Em causa estão as posições recentes sobre arbitragem, sendo que ambos os processos resultam de participações disciplinares da Associação de Árbitros (APAF), mas também no Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, no que diz respeito ao caso da SAD encarnada.

Os processos foram remetidos para a Comissão de Instrutores da Liga, tal como um outro, instaurado à SAD do FC Porto e a Bernardino Barros, por causa de declarações deste comentador no Porto Canal.