O Conselho de Disciplina anunciou, através de um comunicado no site oficial da Federação, a abertura de um processo de averiguações ao caso BSports, no qual há suspeitas de tráfico de seres humanos através de uma academia de futebol no concelho de Famalicão.

«Devido às notícias vindas a público e também nas redes sociais, nomeadamente na conta de Facebook da Academia Bsports, a contactos entre esta entidade com clubes portugueses e a jogos disputados entre equipas formadas por menores integrados na Academia BSports e equipas de clubes portugueses, o Conselho de Disciplina considera necessário o esclarecimento das circunstâncias em que tais contactos ou jogos tiveram lugar, para avaliar da possível relevância disciplinar das condutas eventualmente imputáveis a clubes e agentes desportivos dos mesmos», pode ler-se.

Nesse sentido, o CD decidiu instaurar processos nas secções profissional e não profissional, o que significa que poderá chegar a todos os clubes da I e II Liga, mas também da Liga 3 e do Campeonato de Portugal, para perceber se houve condutas com possível relevância criminal nas relações dos referidos clubes ou de agentes desportivos com a Academia Bsports.