O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol indeferiu o recurso do FC Porto que solicitava a despenalização de Alex Telles, expulso no jogo com o Marítimo, da última jornada.

Perante o requerimento apresentado pela SAD azul e branca, o CD consultou a equipa de arbitragem do encontro, liderada por Tiago Martins, que confirmou a avaliação do lance (do segundo amarelo) feita no momento.

Expulso por acumulação de amarelos, Alex Telles terá mesmo de cumprir assim um jogo de suspensão, frente ao Desportivo das Aves, nesta terça-feira.

Na conferência de imprensa de antevisão o técnico portista, Sérgio Conceição, ainda tinha alimentado alguma expectativa de contar com o lateral, mas o castigo foi agora confirmado. Para além de Alex Telles, também Wilson Manafá está ausente por castigo, enquanto que Ivan Marcano continua indisponível por lesão.