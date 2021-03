O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira a abertura de processos disciplinares a Pinto da Costa, presidente do FC Porto, Alexandre Carvalho, diretor de comunicação do Sp. Braga, e João Pedro e David Sualehe, atletas do Paços de Ferreira que quebraram as regras impostas pela pandemia de Covid-19 para irem a uma festa ilegal.

Relativamente a Pinto da Costa, o CD refere que em causa estão «declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem»; o mesmo sucede com o responsável pela comunicação do Braga, com a diferença de que no caso do dirigente portista, a denúncia surgiu por parte da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol.

Recorde-se que Pinto da Costa deixou duras críticas à arbitragem de Luís Godinho no empate do emblema azul e branco em Braga, a uma bola, no jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Relativamente à dupla de jogadores do Paços, o comunicado do Conselho de Disciplina refere especificamente que os dois estão sob alçada disciplinar por uma «eventual violação de compromisso assumido por todos os atletas e equipas técnicas pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2».