O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou esta sexta-feira um processo às SAD de União da Madeira, Desportivo das Aves e Fátima, com penalizações de derrotas na secretaria para as duas últimas equipas.

Os insulares faltaram ao jogo com o Vila Real, a 20 de setembro no Funchal, por entenderem que não estavam reunidas as condições necessárias. Foi feito um pedido de adiamento da partida da jornada inaugural da Série C, pedido esse que esbarrou nas intenções do clube transmontano, que viajou até à Madeira e abandonou o recinto 30 minutos após a hora do apito inicial.

O União da Madeira enfrenta agora um processo disciplinar urgente, mas que não implica deduções pontuais ou multas com efeitos imediatos, ao contrário do que acontece com Desp. Aves e Fátima, que também falharam a primeira jornada da época 2020/21 mas por razões diferentes.

A SAD do Desp. Aves não apresentou a equipa no jogo com o Berço, em Guimarães, alegando «questões logísticas, processuais e económicas». Recorde-se que esta sociedade estava impedida de inscrever jogadores devido a dívidas acumuladas na administração do chinês Wei Zhao, tendo confirmado na quarta-feira a desistência do terceiro escalão, algo que já tinha acontecido com os algarvios do Armacenenses, da Série H.

A equipa da SAD do Fátia (Série C), apresentou as mesmas razões e sofreu uma derrota administrativa por 3-0, aliada a uma subtração de três pontos e multa de 510 euros pela falta de comparência ao jogo com o Caldas.

Ao todo, houve nove adiamentos em 47 jogos programados, quatro deles devido a infeções por covid-19.