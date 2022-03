Os gastos com pessoal da SAD do Benfica no primeiro semestre de 2021/22 cresceram 19 por cento face aos primeiros seis meses da época passada. Situam-se agora nos 59,1 milhões de euros face aos 49,7 há um ano.

No Relatório e Contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a sociedade encarnada diz que a variação está relacionada pelo aumento das remunerações variáveis, decorrentes dos objetivos atingidos na Liga dos Campeões (pagamento de prémios, por exemplo) e o maior impacto do crescimento da massa salarial do futebol profissional.

A SAD do Benfica frisa que a massa salarial já tinha crescido na época anterior, mas lembra que uma vez que a época só principiou em agosto de 2020 (devido ao derrapar dos calendários competitivos devido à pandemia), os gastos com pessoal só impactaram em cinco meses, o que também ajuda a justificar o crescimento de 19 por cento.

A par dos gastos com pessoal, também se verificou um aumento considerável (de 10 por cento) nos gastos operacionais (excluindo transações de diretos de atletas), que ascenderam aos 121,5 milhões de euros. Esta escalada deveu-se ao que já foi referido, mas também ao crescimento dos custos relacionados com fornecimentos e serviços externos, que chegaram aos 32,8 milhões de euros, mais 12,6 por cento face ao período homólogo. «Esta variação é principalmente explicada pela retoma da atividade normal da Sociedade, nomeadamente pela realização de jogos com público no estádio, o que veio implicar um aumento generalizado dos custos com a organização de jogos», justifica a SAD benfiquista.