A SAD do FC Porto anunciou esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um resultado líquido positivo de 33,4 milhões de euros, o melhor resultado de sempre.

«Apesar do impacto adverso da pandemia, o resultado líquido consolidado apresentado pela Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, em 2020/2021, foi positivo em 33.405m€, o melhor resultado obtido por esta Sociedade», diz o comunicado da SAD portista.

«Embora se tenha verificado a interdição dos estádios ao público, e a consequente inexistência de receitas de bilheteira e Corporate Hospitality, os Proveitos Operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 153.613m€, fundamentalmente devido à participação do FC Porto na edição 2020/2021 da UEFA Champions League», explica a nota.

Recorde-se que o FC Porto garantiu 73,7 milhões de euros na edição 2020/21 da Liga dos Campeões, em que chegou aos quartos de final, tendo caído perante o Chelsea, que acabaria por conquistar o troféu. Uma subida substancial em relação aos cerca de dez milhões do ano anterior.

Resultados Consolidados 2020/2021 da Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD

No comunicado, pode ler-se ainda que «os Custos Operacionais excluindo custos com passes de jogadores crescem neste período, ainda que ligeiramente, devido a um aumento dos custos com o pessoal, uma vez que esta rubrica inclui prémios que pertencem à temporada passada e que penalizaram o resultado em 9.498m€.»

As transações de passes de jogadores tiveram um resultado positivo de 74.792m€, por outro lado. Entre estas transções estão, por exemplo as vendas de Fábio Silva, Soares e Alex Telles por 40 milhões, 5,4 milhões e 15 milhões, respetivamente.

As amortizações e perdas por imparidade com passes penalizaram o resultado em 29.862m€.

«O ativo, que atinge os 407.817m€, cresceu significativamente face a 30 de junho de 2020, principalmente devido ao aumento dos saldos a receber de clientes, em 71.649m€, mas também do valor contabilístico do plantel, em 33.915m€, refletindo o investimento realizado», aponta o comunicado.

Já o passivo cresceu 74.289m€ face a 30 de junho de 2020 e é agora de 526.140 m€. «De destacar que apesar do crescimento global dos empréstimos, 59.725m€ da dívida são relativos à antecipação (Factoring) de contas a receber de vendas de passes de jogadores, que têm correspondência na rubrica de Clientes», diz a SAD portista.

