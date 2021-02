A SAD do FC Porto apresentou um resultado líquido positivo de 34,5 milhões de euros no primeiro semestre do exerício 2020/21.

De acordo com o Relatório e Contas da SAD portista, publicado esta sexta-feira na CMVM, verifica-se uma inversão face às contas do período homólogo anterior, no qual foram reportados resultados negativos de 51,8 milhões de euros.

Para as contas positivas, refere o FC Porto, em muito contribuiu a variação positiva de duas rubricas: receitas provenientes da participação nas provas europeias e resultados com transações de passes de jogadores.

De referir que o ativo da SAD portista situava-se, a 31 de dezembro de 2020, nos 380 milhões de euros, mais €79,7M do que a 30 de junho de 2020. Este valor continua, no entanto, ainda longe do passivo, que escalou para os 497,4 milhões de euros, mais 45,49 milhões do que no exercício anterior, subida que a sociedade atribui ao crescimento do valor global dos empréstimos contraídos.

A rubrica de custos com pessoal também registou um crescimento (de 43,5 para €52,3M), que é atribuídos aos prémios pagos devido ao cumprimento de objetivos desportivos. Ainda assim, os custos operacionais (sem passes de jogadores) registaram um aumento de pouco mais de 1 milhão de euros: são agora de 76 milhões de euros.