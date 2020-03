A FC Porto - SAD apresentou um Resultado Líquido Consolidado negativo em 51.854 milhões de euros, no primeiro semestre do exercício 2019-2020, segundo documento enviado à CMVM.

O emblema azul e branco diz que este resultado «era já expectável, e está de acordo com o orçamento aprovado em Assembleia Geral, já ajustado pela não participação do FC Porto na edição 2019/2020 da UEFA Champions League».

Ora, a firma portista explica que «apesar da inevitável redução das receitas obtidas pela participação nas provas europeias», pois os valores da Liga Europa são menores que os da Champions, «a Administração da FC Porto – Futebol, SAD tomou a opção de não vender, neste mercado de transferências de janeiro, jogadores que pudessem pôr em risco a competitividade da equipa».

No mesmo documento, o FC Porto informa que o passivo está agora nos 444.526 milhões de euros, o que significa um aumento de 36.421 milhões de euros, justificado pelos dragões com o «crescimento do valor global dos empréstimos e dos montantes a pagar a fornecedores».

O clube informa que «o Ativo total líquido foi reduzido em 15.707 milhões de euros face a 30 de junho de 2019, atingindo os 357.595 milhões de euros, «principalmente devido à diminuição dos valores a receber de clientes».

Assim, o Capital Próprio consolidado também teve um agravamento, situando-se agora nos 86.931 milhões negativos, «o que representa um agravamento de 52.128 milhões de euros face a 30 de junho, devido à incorporação do resultado líquido obtido».

