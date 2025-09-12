Benfica paga mais do que o Sporting em prémios de performance desportiva
Leões conquistaram a dobradinha. Águias chegaram mais longe na Champions e jogaram o Mundial de Clubes
O Benfica pagou mais do que o Sporting na rubrica de prémios de performance desportiva na época 2024/25.
No Relatório e Contas da SAD referente ao exercício da temporada passada, tornado público nesta quinta-feira, a SAD leonina pagou 9,092 milhões de euros a jogadores e equipa técnica pelo «desempenho coletivo e prémios de performance desportiva».
O valor, numa época que culminou com a conquista da dobradinha (campeonato e Taça de Portugal), subiu comparativamente com a temporada anterior, na qual foi pago um valor total de 8,988 milhões de euros.
Já o Benfica, que falhou a conquista dos principais objetivos desportivos, pagou 11,024 milhões de euros, sensivelmente mais €3,1M comparativamente com o exercício de 2023/24 (€7,908M).
Esse aumento, justifica a SAD encarnada, deve-se à performance desportiva superior à da época anterior, lembrando a sociedade que que em 2024/25 as águias venceram a Taça da Liga, chegaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões e participaram no Mundial de Clubes, no qual a equipa de Bruno Lage também atingiu os oitavos de final.