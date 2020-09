A SAD do Sporting terminou a temporada 2019/20 com um resultado líquido positivo de cerca de 12,5 milhões de euros (ME), de acordo com o relatório e contas publicado na segunda-feira.

De acordo com o documento enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD leonina registou então uma melhoria em relação ao período homólogo, que tinha sido um resultado negativo de 7,9 milhões de euros.

Relatório e Contas do Sporting enviado à CMVM

Segundo os leões, este desempenho deve-se sobretudo aos rendimentos provenientes da transação de jogadores, que atingiram 106,946 ME, «um recorde absoluto» da Sporting SAD.

Nesta rubrica, destaque para a venda de Bruno Fernandes para o Manchester United, por 55 ME, mais 25 em variáveis por objetivos (já foram pagos 3 ME), assim como as saídas de Raphinha (21 ME) e Thierry Correia (12 ME) e o acordo celebrado com o Olympiacos por Daniel Podence.

Outro dos fatores que levou à melhoria dos resultados foi a redução da massa salarial em 12%, um decréscimo de cerca de 8,3 milhões de euros, que, de acordo com a SAD do Sporting, poderia ter sido maior, não fossem os 7,119 ME pagos em indemnizações.

Para a redução desta rubrica, a SAD dos leões destaca ainda o lay-off de jogadores e colaboradores efetuado nos últimos meses da época.

Do ponto de vista financeiro, a disputa da fase de grupos da Liga Europa representou um encaixe superior a 5,5 milhões de Euros pelo acesso e uma verba superior a 3,3 milhões de Euros pela performance desportiva.

Ainda não registado estão os 16,5 ME que Rafael Leão foi obrigado a pagar pela resolução ilícita do contrato de trabalho, após a invasão da Academia de Alcochete.

O volume de negócios dos leões atingiu os 175,5 ME (período homólogo tinham sido 151,6), enquanto o passivo foi reduzido em 26,2 ME (23,3 ME devido à amortização de dívida bancária), estando atualmente nos 298.624 ME.

O relatório enviado à CMVM dá ainda conta da redução do activo Intangível - Plantel «cuja redução em cerca de 19 milhões de euros se explica por três efeitos relevantes: i) o contexto de pandemia fez adiar o início do mercado de transferências e consequentemente a entrada de novos jogadores antes do fecho de 2019/20, ao passo que as contas de 2018/19 incluem as contratações de Vietto, Rafael Camacho e Rosier realizadas no princípio do mercado de verão de 2019; ii) maior aposta dos jovens da formação com impacto negativo no valor do activo dada a ausência de reconhecimento de valor contabilistico dos referidos jogadores; iii) alienação dos direitos económicos dos jogadores Bruno Fernandes, Raphinha e Bas Dost que tinham um valor contabilístico no plantel de 16.984 milhares de euros.»

Os leões preveem ainda um impacto negativo de 3,7 ME devido à pandemia de covid-19.