Depois do título de campeão nacional do Sporting, de o Benfica ter garantido pelo menos o terceiro lugar e de o Paços de Ferreira ter selado matematicamente o quinto lugar na 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, a ronda 33 do campeonato, a penúltima, traz outras contas importantes por distintos objetivos.

Se o FC Porto pode garantir o segundo lugar de acesso direto à Liga dos Campeões, ainda ambicionado pelo Benfica, o V. Guimarães entra em campo na defesa do sexto lugar (vale acesso à 2.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa da UEFA) e há ainda sete clubes envolvidos nas contas da permanência no principal escalão do futebol português.

Recorde a classificação da I Liga, após a 32.ª jornada

FC PORTO GARANTE SEGUNDO LUGAR:

- Se vencer o Rio Ave;

- Se empatar com o Rio Ave e o Benfica empatar ou perder o dérbi;

- Se perder, mas se o Benfica também perder com o Sporting.

BENFICA MANTÉM HIPÓTESES DO SEGUNDO LUGAR:

- Se fizer um melhor resultado com o Sporting do que aquele que o FC Porto faça com o Rio Ave.

V. GUIMARÃES GARANTE SEXTO LUGAR:

- Se e só se vencer o Marítimo e, ao mesmo tempo, houver empate no Belenenses-Santa Clara e o Moreirense não vença na deslocação a Braga.

MOREIRENSE, SANTA CLARA E BELENENSES MANTÊM HIPÓTESES DO SEXTO LUGAR:

- Se, mesmo que o V. Guimarães vença, também vençam os seus jogos: no caso do Moreirense, em Braga, ao passo que Belenenses e Santa Clara defrontam-se para acalentar esse objetivo e só a vitória interessa.

- Se o V. Guimarães empatar, mas se também pontuarem nos seus jogos. Até podem perder, mas isso obrigaria a contas adicionais de confrontos diretos em possíveis minicampeonatos, em casos de igualdade pontual no fim. Recorde-se que este trio parte para a jornada com os mesmos 40 pontos, a dois do Vitória.

GIL VICENTE GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se pontuar em Paços de Ferreira.

- Se perder e, em simultâneo, o Boavista não vencer o Portimonense e o Rio Ave não vencer o FC Porto.

PORTIMONENSE GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se pontuar contra o Boavista.

MARÍTIMO GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se vencer o V. Guimarães.

- Se empatar, basta que, entre Rio Ave e Boavista, um deles não vença nos respetivos jogos.

- Se perder e se o Rio Ave perder e o Boavista não ganhar.

RIO AVE GARANTE PERMANÊNCIA:

- Se e só se vencer o FC Porto e, ao mesmo tempo, o Boavista perder com o Portimonense.

BOAVISTA GARANTE PELO MENOS O 16.º LUGAR, DE PLAY-OFF:

- Se e só se vencer o Portimonense e se o Farense não vencer o Tondela. Os axadrezados nunca conseguirão garantir a permanência nesta jornada.

FARENSE DESCE À II LIGA:

- Se não vencer o Tondela e se, ao mesmo tempo, o Boavista vencer o Portimonense e o Rio Ave pontuar com o FC Porto. Qualquer outro cenário mantém viva a esperança dos algarvios.

NACIONAL DESCE À II LIGA:

- Se não vencer em Famalicão.

- Se vencer em Famalicão, desce automaticamente se o Rio Ave pelo menos pontuar e o Boavista vencer. Outros desfechos dos adversários mais próximos ainda podem acalentar esperança aos madeirenses, devido aos confrontos diretos.

NOTA: quaisquer que sejam os resultados da jornada, o 16.º lugar, o de play-off, nunca ficará decidido já.