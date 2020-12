A SAD do Sporting comunicou um prejuízo de 4,2 milhões de euros no primeiro trimestre do exercício 2020/21, de acordo com o relatório enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento contabiliza em cinco milhões de euros o impacto da pandemia de covid-19 no trimestre, e estima que, no final do exercício, esse valor chegue aos 17,5 milhões de euros.

Os destaques do relatório incluem as vendas de Marcos Acuña (10,5 milhões de euros) e até de Marcus Wendel (20,3 milhões), embora ainda não entre nestas contas, que refletem uma quebra no volume da venda de jogadores de 35,8 milhões de euros.

O volume de negócios no trimestre foi de 28,4 milhões de euros, menos 59 por cento do que no período homólogo, mas registou-se também uma redução dos gastos com o pessoal de cinco milhões de euros.

O capital próprio negativo fixou-se nos 14,1 milhões de euros.

em atualização