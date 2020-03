José Fernando Rio sublinhou, esta terça-feira, que «a SAD do FC Porto se encontra, lamentavelmente, em situação de falência técnica». O candidato assumido, no último domingo, às eleições de 18 de abril nos azuis e brancos, apontou ainda negativamente, além dos resultados financeiros, aos desportivos dos últimos anos.

«Resultados desportivos e performance económico-financeira interligam-se profundamente. Em ambos os casos, a situação do FC Porto deteriorou-se de forma significativa e para além do limite razoável», referiu o adepto portista, através da sua conta pessoal, na rede social Facebook.

No último sábado, a SAD do FC Porto apresentou um Resultado Líquido Consolidado negativo de 51.854 milhões de euros, no primeiro semestre do exercício financeiro de 2019/2020. O passivo aumentou 36.421 milhões de euros, para um total de 444.526 milhões de euros.

Rio, sobre quem o nosso jornal já traçou um perfil, considerou ainda «assustador» que os «valores referentes ao contrato da Altice foram descontados até ao período de junho de 2023».

Recorde-se que o FC Porto cedeu à PT/Altice, a partir de julho de 2018 e por um período de dez anos, os direitos de transmissão dos jogos no Estádio do Dragão e os espaços comerciais do recinto, por 457.5 milhões de euros.

O sócio n.º 22122 do FC Porto defende que o clube não pode dar-se «ao luxo de perder mais tempo» e que é por isso que afirma sentir-se «na obrigação de avançar com uma candidatura» à presidência, apesar de considerar Pinto da Costa «o melhor presidente que algum clube alguma vez teve no mundo».

As candidaturas para a Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar devem ser apresentadas até 19 de março, com o nome do presidente da lista candidata e com o mínimo obrigatório de, pelo menos, 300 assinaturas de associados do FC Porto. Os restantes membros devem ser apresentados até 8 de abril.