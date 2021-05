Pouco ou nada está decidido na Liga 2020/21, mas a antepenúltima jornada pode fechar algumas contas. Desde logo no que diz respeito à luta pelo título, mas também no apuramento para as diferentes competições europeias e até na luta pela permanência.

Se o Sporting tem o primeiro «match point» para ser campeão, o Nacional da Madeira pode ser despromovido, embora isso esteja também dependente de outros resultados.

Pelo meio as contas estão muito embrulhadas, mas a 32.ª jornada pode definir objetivos.

Veja os cenários do que pode ficar decidido nesta antepenúltima jornada:

SPORTING É CAMPEÃO SE: ganhar ao Boavista, na terça-feira, ou se, na véspera, o FC Porto não derrotar o Farense.

FC PORTO GARANTE SEGUNDO LUGAR SE: ganhar ao Farense e o Benfica for derrotado pelo Nacional, na Choupana.

BENFICA GARANTE TERCEIRO LUGAR SE: pontuar frente ao Nacional, ou se o Sp. Braga, que joga antes, não derrotar o Gil Vicente.

PAÇOS DE FERREIRA JÁ ESTÁ APURADO PARA A CONFERENCE LEAGUE, MAS GARANTE O QUINTO LUGAR SE:

- ao empatar com o Marítimo, precisa que o Vitória de Guimarães não vença o Famalicão.

VITÓRIA DE GUIMARÃES GARANTE SEXTO LUGAR E APURAMENTO PARA A CONFERENCE LEAGUE SE:

- ganhar e nenhuma das três equipas que está abaixo na tabela classificativa vencer (Santa Clara, Belenenses e Moreirense).

NACIONAL DESCE À II LIGA SE:

- perder com o Benfica, o Rio Ave pontuar no reduto do Santa Clara e o Boavista ganhar em Alvalade;

- empatar com o Benfica e Rio Ave e Boavista ganharem os respetivos jogos