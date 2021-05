Após a derrota na final da Taça de Portugal, frente ao Sp. Braga, que encerrou a época do Benfica sem qualquer título conquistado, a contestação a Luís Filipe Vieira subiu de tom.

Apesar do adiantando da hora, um grupo de adeptos, com uma tarja contra o presidente encarnado esperou a chegada da equipa no Seixal.

«Vieira sem futuro», podia ler-se na faixa que empunhavam, semelhante às que foram entretanto colocadas em vários locais do país, como Lisboa, Porto e Leiria.