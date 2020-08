Paulo Noga está de regresso ao Sporting, desta vez para ser responsável pela estratégia, avaliação e recrutamento da formação. O observador conta com passagens pelo FC Porto, Shandong Luneng, da China, e mais recentemente pelo PSG, clubes nos quais desempenhou as funções de coordenador da formação.

Agora, regressa ao Sporting para assumir um papel ligeiramente diferente do que aconteceu no FC Porto, no Shandong Luneng e no PSG: em Alcochete vai estar menos ligado ao treino e mais ligado à prospeção de jogadores.

O português, de 49 anos, não considera, de resto, que a formação do Sporting esteja em queda e justifica-o de forma simples: «Não concordo que a formação do Sporting tenha perdido expressão. Basta ver o número de jogadores que saem da formação para a equipa principal», explicou ao em entrevista ao Jornal Sporting.

Paulo Noga acrescentou também que «o grande objetivo do Sporting é liderar o processo formativo», num trabalho desempenhado de forma gradual e em constante melhoramento.