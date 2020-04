Os presidentes dos clubes da II Liga decidiram, esta quarta-feira, em conjunto, que nenhum dos emblemas vai contratar qualquer futebolista que rescinda unilateralmente o seu contrato, devido à pandemia da covid-19.

«Nenhum dos emblemas deste escalão avança para a contratação de um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, evocando questões provocadas pela pandemia de covid-19 ou de quaisquer decisões excecionais decorrentes da mesma, nomeadamente da extensão da época desportiva», aponta a Liga de Clubes, em comunicado.

Na terça-feira, os clubes da I Liga já tinham tomado a mesma posição, após uma reunião por videoconferência do presidente da Liga, Pedro Proença, com os presidentes dos 18 clubes que participam no principal campeonato.