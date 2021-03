Sporting e Ruben Amorim estão a negociar a renovação do contrato do treinador, confirmou o Maisfutebol.

O técnico, que chegou a Alvalade há um ano, tem vínculo até 2023 e em cima da mesa estão todos os aspetos da ligação de Amorim aos leões: ou seja, duração, ordenado e cláusula. Esta última, quando o treinador se mudou de Braga para o Sporting, ficou estipulada nos 20 milhões de euros.

Ruben Amorim foi apresentado no clube de Alvalade a 5 de março de 2020, após se ter estreado na Liga, pelo Sp. Braga, na época passada. Em 2019/20, o Sporting concluiu o campeonato com Amorim ao leme e no quarto lugar. Esta temporada é líder isolado da Liga com mais nove pontos que os minhotos, que estão no segundo lugar, e já venceu a Taça da Liga.