O Benfica já adiantou o recebimento de metade dos valores do contrato com a NOS relativo às próximas sete temporadas: o que significa que já recebeu metade dos valores de todo o contrato até ao fim. Isso mesmo foi revelado pelo prospeto de lançamento do Empréstimo Obrigacionista 2020-23, ontem apresentado à CMVM.

«Foram cedidos, em 16 de fevereiro de 2018, créditos futuros relativos ao contrato celebrado com a NOS (...). Esses créditos correspondem a 50 por cento do valor das receitas referentes às épocas 2018/2019 a 2022/2023, e a 25 por cento do valor das receitas da época 2023/2024», começa por poder-se ler no prospeto.

«Em 23 de abril de 2019, o Emitente celebrou mais um contrato de cessão de créditos futuros do contrato celebrado com a NOS. Esses créditos correspondem a 25 por cento do valor das receitas referentes à época 2023/2024, e a 50 por cento do valor das receitas das épocas 2024/2025 e 2025/2026.

Ora por isso o Benfica já adiantou metade de todos os valores que tinham a receber até final do contrato. Por esse adiantamento, feito por entidades bancárias com recurso a crédito, o Benfica recebeu 90,8 milhões em fevereiro de 2018 (teria a receber se não recorrese a bancos 108,1 milhões) e recebeu mais 39 milhões em abril de 2019 (teria a receber da NOS, se não recorresse a bancos, 55,6 milhões de euros).

Feitas as contas o Benfica recebeu no total 129,8 milhões (estavam contratualizados 163,7 milhões, o que significa que a SAD encarnada perdeu com o adiantamento 33,9 milhões). E ainda tem a receber, até final do contrato, 163,7 milhões de euros.