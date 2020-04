A FIFA publicou nesta terça-feira linhas orientadoras para o futuro do futebol, sobretudo no que respeita a contratos e transferências de jogadores e que pretende que «sejam seguidas em todo o mundo».

O grupo de trabalho liderado pelo vice-presidente Vittorio Montagliani e que inclui representantes de clubes, jogadores, ligas, federações e confederações propõe um ajuste de vínculos contratuais.

Quanto a estes, escreve a FIFA: «A data de fim dos contratos normalmente coincide com o final de época. Com a atual suspensão dos jogos na maioria dos países, é agora óbvio que a época atual não vai terminar quando as pessoas pensavam que iria terminar. Por isso, é proposto que os contratos se estendam até ao tempo em que a temporada termine, de facto. Isto deve estar em consonância com aquilo que as partes contrataram quando o vínculo foi assinado e também deve preservar a integridade e a estabilidade desportiva.»

E os contratos, já assinados, que iriam começar? Por exemplo, jogadores que estavam livres e assinaram por um clube europeu com vínculo a começar a 1 de julho? Eis o que a FIFA diz: «Um princípio similar dever-se-á aplicar aos contratos que iam começar com a chegada da nova época, o que significa que a entrada em vigor desses vínculos é adiada até que a temporada seguinte comece de facto.»

A FIFA sugere ainda que clubes e jogadores trabalhem em conjunto para arranjarem soluções. Porém, admite que nem todos os contratos vão ser cumpridos e, nessa altura, quando chegarem casos para decidir, olhará a uma série de fatores para julgar.

«Se houve uma tentativa genuína do clube em chegar a acordo com os jogadores, qual é a situação económica do clube, a proporcionalidade de ajustes aos contratos dos futebolistas, a situação salarial 'limpa' dos jogadores após qualquer ajuste contratual e se os futebolistas foram tratados com equidade ou não», elencou o grupo de trabalho.

Transferências

O mercado de transferências também merece atenção da FIFA. Nesse sentido, diz o organismo mundial que é «necessário ajustar» as regras às atuais circunstâncias. «A FIFA será flexível e ira permitir que as janelas de transferências sejam mudadas, para que possam cair entre o final da época velha e da nova», acresentou.

Ao mesmo tempo, a FIFA «vai tentar, dentro do possível, um nivel de coordenação que terá em conta a proteção a regularidade, a integridade e o funcionamento das competições, para os resultados desportivos de qualquer prova não tenham interferências injustas».