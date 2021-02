Gilberto é a principal ausência dos 21 convocados do Benfica para a visita a casa do Moreirense. O lateral brasileiro acusou fadiga muscular após o jogo com o Estoril para a Taça de Portugal e é baixa confirmada para o duelo da 19.ª jornada da Liga.

De regresso aos eleitos estão Waldschmidt, recuperado de um traumatismo num pé, e ainda Gonçalo Ramos e João Ferreira, que substitui Gilberto nos eleitos de Jorge Jesus.

CONVOCADOS:

Guarda-redes : Odysseas e Helton;

Defesas : Vertonghen, Grimaldo, Otamendi, João Ferreira e Lucas Veríssimo;

Médios : Taarabt, Pizzi, Rafa, Weigl, Cervi, Gabriel, Everton, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Pedrinho;