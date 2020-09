Chiquinho é a grande novidade nos convocados do Benfica para a receção ao Moreirense, jogo agendado para este sábado às 18h30.

O médio integra uma lista de 20 eleitos de Jesus e estará pela primeira vez numa ficha de jogo dos encarnados em 2020/21, depois de não ter sido opção (não se sentou sequer no banco) nos duelos com o PAOK e o Famalicão.

Destaque ainda para a ausência de Gilberto, jogador contratado neste defeso ao Fluminense.

O Benfica tem quatro jogadores entregues ao departamento médico. Jardel, que havia regressado aos treinos no início da semana, continua afinal com uma entorse no joelho esquerdo. Svilar permanece positivo para a covid-19, Samaris está a contas com uma tendinopatia no aquiles à direita e Taarabt recupera de uma lesão muscular no adutor direito.

Eis a lista de convocados do Benfica

Guarda-redes:Vlachodimos e Helton Leite;

Defesas: André Almeida, Gilberto, Rúben Dias, Vertonghen, Ferro, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Pedrinho, Gabriel, Weigl, Pizzi, Chiquinho e Everton;

Avançados: Vinícius, Rafa, Seferovic, Darwin e Waldschmidt.