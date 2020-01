Rafa poderá ser opção para o jogo desta terça-feira entre o Benfica e o Rio Ave.

«Está convocado», disse Bruno Lage na antevisão ao duelo referente aos quartos de final da Taça de Portugal.

Recorde-se que Rafa está ausente dos relvados desde 23 de outubro, altura em que sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, no jogo com o Lyon para a Liga dos Campeões.

Bruno Lage ganha assim mais uma opção a poucos dias do dérbi com o Sporting em Alvalade.

Esta época, Rafa Silva, participou em 12 jogos, tendo apontado quatro golos.