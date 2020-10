Fernando Santos divulgou esta quinta-feira ao princípio da tarde a lista dos jogadores convocados para os duelos com Espanha (7 de outubro), França (11) e Suécia (14), os últimos dois para a Liga das Nações.

Rafa Silva (Benfica), Daniel Podence (Wolverhampton), Rúben Semedo (Olympiakos), William Carvalho (Betis) são as novidades entre os 26 eleitos do selecionador nacional, em comparação com a chamada para os duelos de setembro diante das congéneres da Croácia e da Suécia.

Domingos Duarte, André Gomes e Gonçalo Guedes saem da convocatória.

O Wolverhampton, com cinco jogadores, é a equipa mais representada da lista, seguida de Manchester City e FC Porto, com três elementos cada. Na lista, apenas quatro dos 26 eleitos atual no campeonato português: Pepe, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira e Rafa.

Lista de convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício, Rui Silva;

Defesas: João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro e Rúben Semedo;

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira;

Avançados: Podence, Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Trincão.