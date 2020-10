O Benfica divulgou a lista de convocados para o jogo desta tarde frente ao Farense, a contar para a 3.ª jornada da Liga.

Tal como adiantado por Jorge Jesus na véspera, o avançado Gonçalo Ramos faz parte dos eleitos dos encarnados para a partida.

O Benfica recebe o Farense, último classificado da Liga, pelas 18h30, no Estádio da Luz. Em caso de vitória, as águias podem isolar-se no comando da Liga.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Nuno Tavares, Otamendi, Grimaldo e Gilberto;

Médios: Weigl, Pedrinho, Pizzi, Gabriel, Everton, Rafa e Chiquinho;

Avançados: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.