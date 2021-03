Sérgio Conceição convocou 27 jogadores para a viagem a Turim, one nesta terça-feira o FC Porto defronta a Juventus no jogo decisivo dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O que corresponde a dizer que o treinador chamou todos os atletas inscritos na Liga dos Campeões.

De fora ficou apenas Marcano, que não está inscrito, e os jovens Mbaye e Francisco Meixedo, que oscilam entre o plantel principal e o plantel secundário.

Na lista seguem portanto Pepe, Corona e Grujic, que Sérgio Conceição já disse estarem em dúvida para este jogo decisivo, no qual o FC Porto entra com uma vantagem de 2-1, conseguida na primeira mão, no Estádio do Dragão.

Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos

Defesas: Carraça, Wilson Manafá, Nanu, Mbemba, Pepe, Diogo Leite, Zaidu e Malang Sarr;

Médios: Loum, Matheus Uribe, Fábio Vieira, Otávio, Sérgio Oliveira, Marko Grujic, Romário Baró,

Avançados: Luis Díaz, Mehdi Taremi, Marega, Tecatito Corona, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição.