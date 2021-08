A Irlanda apresentou a lista de convocados para a qualificação para o Mundial 2022. O selecionador Stephen Kenny escolheu 25 jogadores para os jogos da seleção irlandesa frente a Portugal, Azerbaijão e Sérvia.

Na lista consta uma novidade: Nathan Collins, defesa central do Burnley, estreia-se na convocatória da seleção principal da Irlanda. De volta estão o médio Jeff Hendrick (Newcastle) e o avançado Aaron Connolly (Brighton).

A Irlanda não participa numa competição de seleções desde o Euro2016, sendo eliminada nos oitavos de final frente à França. Vai tentar entrar no Mundial2022, marcado para o Qatar, jogando o primeiro jogo frente a Portugal no dia 1 de setembro.

25-man squad named for FIFA 2022 World Cup Qualifiers 👌@BurnleyOfficial defender Nathan Collins receives his first senior call-up as Aaron Connolly and Jeff Hendrick return to the squad 🙌



01/09 | 🇵🇹🆚🇮🇪

04/09 | 🇮🇪🆚🇦🇿

07/09 | 🇮🇪🆚🇷🇸#COYBIG | #WeAreOne pic.twitter.com/sSFU5wHMGy