O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, sofreu na quinta-feira um AVC «muito ligeiro» e está hospitalizado, mas «sem qualquer sequela», explicou à Lusa fonte do organismo.

De acordo com a mesma fonte, Constantino foi assistido na quinta-feira nas urgências, ficando hospitalizado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com a conclusão a chegar hoje de que «terá tido um muito ligeiro AVC».

Entretanto transferido para o Hospital Pulido Valente, o presidente do COP não ficou com «qualquer sequela» e, «está bem disposto», adiantou a mesma fonte.

José Manuel Constantino, que preside ao COP desde 2013, vai ficar internado durante o fim de semana sob observação.