José Manuel Araújo, antigo braço direito de José Manuel Constantino, como secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), anunciou oficialmente a sua candidatura à presidência do COP para o ciclo olímpico 2025-2029, numa cerimónia em que contou com o apoio de muitos atletas e de representantes das federações.

O evento de candidatura decorreu na sede do Comité Olímpico, em Lisboa, e contou com a presença de várias personalidades do desporto nacional e representantes das federações, com destaque para o apoio de João Rodrigues e Diana Gomes, os dois últimos presidentes da Comissão de Atletas Olímpicos.

José Manuel Araújo destacou o compromisso com a continuidade e inovação. «Portugal vive um momento promissor no desporto olímpico e este projeto visa consolidar os sucessos alcançados e abrir novos horizontes, com mais oportunidades para os atletas e uma maior presença internacional», destacou o candidato.

Entre os presentes contaram-se as Federações de Andebol, Voleibol, Ginástica, Desportos de Inverno, Tiro, Tiro com Armas de Caça, Campismo e Montanhismo, Padel, Escalada, Filatelia e ainda a Confederação de Treinadores, assim como o antigo Presidente do COP, Comandante Vicente de Moura, os antigos atletas Ricardo Andorinho (Andebol) e João Neto (Judo).

José Manuel Araújo apresentou a candidatura ao lado de João Rodrigues, o atleta «com mais presenças olímpicas de todos os atletas nacionais», num total de sete participações em Jogos, e Diana Gomes, que é «a mais jovem atleta portuguesa a apurar-se para uns Jogos».

José Manuel Araújo, de 60 anos, exerce desde março de 2013 o cargo de secretário-geral do COP, tendo trabalhado diretamente com José Manuel Constantino, de quem se tornou braço-direito ao longo dos últimos três mandatos.

Além de José Manuel Araújo, concorrem à presidência do COP Laurentino Dias, Jorge Vieira e Alexandre Mestre.