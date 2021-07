O Brasil defronta a Argentina na final da Copa América, na madrugada de domingo, mas nem todos os brasileiros estão do lado da canarinha.

Disso mesmo queixa-se Neymar. Numa publicação nas redes sociais, o avançado do Paris Saint-Germain afirmou que jamais torceria contra o Brasil.

«Sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor. O meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir os adeptos a cantar. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver a disputar alguma coisa, seja qual for o desporto, concurso de modelo, Óscares...», escreveu.

«Se tem Brasil eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vão para o c******», lê-se ainda.