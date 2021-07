Pela primeira vez o Brasil perdeu uma final da Copa América como anfitrião e a culpa foi da Argentina de Messi que teve em Di María o seu herói.



No final do encontro no Maracanã, o capitão da 'albiceleste' admitiu que o grupo «ainda não está consciente do que realmente fez».



«Acho que ainda não estamos conscientes do que realente fizemos. Estamos muito felizes. Este jogo vai ficar na história por termos vencido a final contra o Brasil e no Brasil», disse, citado pelo jornal «Olé».



Além de ter dedicado o troféu à família, Messi dedicou-o também aos antigos colegas com quem defendeu as cores da Argentina no passado.



«Disse a Fideo [Di María] que iria ter a sua vingança. Ele teve a sorte de fazer o golo e de nos dar a vitória. Gostaria de partilhar isto com os companheiros que jogaram comigo, muitas vezes estivemos tão perto, mas não conseguimos. Eles também mereciam viver algo assim. Sei que estão felizes por nós e pela Argentina. Partilho com eles este título porque eles fizeram muito por esta seleção. Foi um trabalho de vários anos», referiu antes de elogiar o grupo atual.



«Há muito tempo que estamos a trabalhar juntos. Este grupo tem miúdos espetaculares. Sinto-me muito feliz por fazer parte deste grupo, desfrutei muito destes 45 dias que terminaram com a consagração da Argentina», acrescentou.



O astro do Barcelona lembrou que alguns dos jogadores que participaram nesta Copa América «provaram ser o futuro da seleção argentina» e que é preciso «aproveitar esta geração» já no Mundial 2022. Por último, Messi elogiou Scaloni.



«Este título é mérito de Scaloni pelo que fez e construiu. Este processo começou há três anos e foi sempre em crescendo. Scaloni soube criar um grupo espetacular, vencedor e merece reconhecimento. Há muito tempo que a Argentina não era campeã da América do Sul e hoje conseguiu voltar a sê-lo pela mão dele», concluiu.