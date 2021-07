O defesa do Benfica, Otamendi, revelou como foi a festa dar Argentina no balneário após a conquista da Copa América. Os jogadores cantaram, dançaram e não resistiram em provocar o Brasil.



Os argentinos cantaram a música «Maradona es más grande que Pelé», «inventada» por Ignacio Harraca após a vitória épica da 'albiceleste' contra o Brasil no Itália'90.



Messi foi, de resto, o centro das atenções na hora dos festejos e praticamente todos os colegas quiseram guardar uma foto com o capitão. Di María, por exemplo, considerou que o colega do Barça «mereceu mais que ninguém» ganhar o título de campeão da América do Sul.

Do «portista» Marchesín ao ex-Sporting Acuña, passando por Aguero e Emiliano Martínez todos guardaram uma foto com Messi.