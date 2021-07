Pouco depois de ter erguido o troféu de campeão da América do Sul e de ter recebido a respetiva medalha, Lionel Messi isolou-se dos colegas e em pleno relvado do Maracanã ligou por videochamada à família.



No vídeo, partilhado pelo Barcelona. vê-se o capitão da «albiceleste» a exibir a medalha perante a esposa e um dos filhos. O sorriso na cara do astro argentino demonstra a importância do título.



Enfim, felicidade é isto, ora veja: