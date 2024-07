A CONMEBOL reconheceu que o videoárbitro (VAR) errou ao não pedir a revisão de um contacto «imprudente» de Daniel Muñoz sobre Vinicius Júnior, na partida entre Brasil e Colômbia (1-1) para a Copa América.

O lance em questão ocorreu aos 42 minutos, quando a seleção ‘canarinha’ vencia por 1-0.

Muñoz cortou uma jogada de Vinicius dentro da área, mas o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela não viu qualquer infração, ordenou que o jogo continuasse e disse nos áudios divulgados nesta quarta-feira pela CONMEBOL que o jogador colombiano «tocou na bola».

A entidade que supervisiona o futebol sul-americano considerou que o VAR [o argentino Mauro Vigliano], de forma protocolar, passou a analisar a jogada «com diferentes ângulos, velocidades e considerações, e não conseguiu identificar que o defesa não tocou na bola antes de tocar de forma imprudente com o atacante brasileiro».

«Perante isso, o VAR confirmou incorretamente a decisão original de campo», concluiu a confederação.

Com o empate, a Colômbia venceu o Grupo D da competição, com sete pontos, mais dois do que o Brasil, e vai defrontar nos quartos de final o Panamá, enquanto o escrete mede forças com o Uruguai.