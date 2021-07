No meio da alegria da Argentina e da desilusão do Brasil, Messi e Neymar protagonizaram um belo momento na final do Maracanâ.

Os antigos colegas de equipa no Barcelona abraçaram-se longamente após o jogo, que terminou com a conquista da Copa América pela Argentina, tal como havia acontecido ainda antes do apito inicial.

Já no final das celebrações, ambos os astros, com Paredes (PSG) ao lado, ficaram à conversa sentados no túnel de acesso ao relvado «ao mais puro estilo do futebol amador», como referiu a televisão argentina.

Messi e Neymar foram eleitos os dois melhores jogadores da Copa América.