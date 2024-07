Apesar da derrota na meia-final, Stephen Eustáquio elogiou a primeira participação do Canadá na Copa América. O médio do FC Porto foi titular diante da Argentina e salientou que os canadianos conseguiram bater-se olhos nos olhos com os campeões do mundo.

«Eles são a melhor equipa do mundo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos as nossas oportunidades no início do jogo. Se tivéssemos conseguido marcar numa dessas ocasiões, provavelmente a história do jogo teria sido diferente. Eles tiveram uma oportunidade, marcaram e o jogo abriu», disse Eustáquio, no final do encontro.

«Faltaram-nos pernas frescas, mas estou orgulhoso destes jogadores. Chegar pela primeira vez à Copa América e ficar nos quatro primeiros é um grande feito. Ainda temos um jogo pela frente e vamos lutar pelo terceiro lugar», assegurou.

O jogador do FC Porto deixou ainda um apelo à federação do Canadá e apontou ao futuro. «É muito importante que as pessoas acreditem que é possível conseguir isto mais vezes, pois temos jogadores para isso. Espero que a federação nos apoie, pois o Mundial de 2026 está aí ao virar da esquina e queremos que venham mais canadianos, e que sejamos melhores. Se formos mais profissionais, poderemos ter melhores equipas no futuro, é isso que eu espero.»