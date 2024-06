No encerramento da primeira jornada do Grupo A da Copa América, Peru e Chile anularam-se, no Texas, na madrugada deste sábado. Entre os titulares chilenos, destaque para os «veteranos» Claudio Bravo (41 anos) e Alexis Sánchez (35 anos). Do outro lado, o avançado Lapadula – vinculado ao Cagliari – foi a voz da experiência, aos 34 anos.

Num encontro controlado pelo Chile, a supremacia ofensiva revelou-se de pólvora seca. Dos 10 remates, apenas dois saíram enquadrados com a baliza. Por isso, aquando do apito final, houve empate nessa vertente (2-2).

Ainda que o Peru apenas tenha rematado por quatro ocasiões, o perigo rondou, maioritariamente, a baliza de Claudio Bravo.

A Argentina lidera o Grupo A, com três pontos, mais dois face a Chile e Peru. No fundo do grupo está o Canadá, sem pontos. Na segunda jornada, os canadianos medem forças com o Peru, na noite de terça-feira (23h).

Três horas depois, já na madrugada de quarta-feira (02h), Argentina e Chile encontram-se em Nova Jérsia.