James Rodríguez é estrela guia da Colômbia na Copa América. Além de capitanear os «Cafeteros», o médio, de 32 anos, tem nos pés autênticas bandejas. Por isso, continua a priorizar as facetas de construção e altruísmo, ao invés da veia goleadora de outrora.

Como espelham os dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – o ex-FC Porto reencontrou o brilho e anota média de 8.18, a mais alta da prova, superando, entre outros, Lionel Messi (7.65).

Assumindo o elo entre a defesa e o ataque, James Rodríguez contribui, em particular, na construção pela direita. Em simultâneo, aproveita os cantos para servir as «torres» colombianas. Aliás, foi essa a história do golo decisivo ante o Uruguai, nas meias-finais.

Mais um dia, mais uma assistência de James Rodríguez



Jefferson Lema pôs a bola lá dentro e a Colômbia vai defrontar a Argentina na final!

O ponto alto, até ver, do médio nesta prova aconteceu diante do Panamá (5-0), nos quartos de final, quando assinou duas assistências e um golo. Antes, na fase de grupos, conseguiu duas assistências ante o Paraguai (2-1), e outra diante da Costa Rica (3-0).

Juntando à assistência assinada na madrugada desta quinta-feira, James Rodríguez anota um golo e seis assistências. Assim, apenas ficou em branco ante o Brasil, no encerramento do Grupo D.

Trata-se, por isso, do melhor registo do capitão colombiano desde o célebre Mundial de 2014 (seis golos e duas assistências).

Ao cabo de 28 jogos invictos, a Colômbia está de regresso à final da Copa América, 23 anos depois. Em 2001, derrotaram o México, por 1-0. Agora, os «Cafeteros» jogarão ante a campeã em título – e campeã mundial – a Argentina.

A partida está agendada para a madrugada de segunda-feira (01h), em Miami. Poderá servir de presente para James Rodríguez, que esta sexta-feira completa 33 anos.

James Rodríguez está vinculado ao São Paulo até junho de 2025. O capitão da Colômbia apenas anotou dois golos e quatro assistências em 22 jogos.

Numa carreira que despontou no FC Porto, o médio passou por Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al-Rayyan e Olympiakos.

Como tal, o currículo é invejável, contando, por exemplo, com Liga dos Campões (2), Liga Europa, Mundial de Clubes (2), Supertaça Europeia (2), Bundesliga (2), La Liga (2) e Liga portuguesa (3).

A emoção no final do jogo com o Uruguai consumou o reencontro entre James Rodríguez e os palcos maiores do futebol internacional. Depois de, há 10 anos, captar as atenções no Mundial do Brasil, James Rodríguez desvenda renovados trunfos e volta a apontar à eternidade.