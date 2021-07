Aplaudido num restaurante, eleito jogador revelação da Copa América, Luis Díaz viveu um final de temporada em cheio pela seleção da Colômbia. O jogador do FC Porto vai agora ser homenageado pelo Município de Barrancas, de onde é natural.



A cerimónia vai decorrer no estádio Olinto Fonseca, esta quarta-feira à tarde, na qual o extremo de 24 anos será reconhecido publicamente «o seu talento, humildade e simplicidade», além do desempenho na Copa América, lê-se no comunicado do Município.



Luis Díaz receberá, assim, a distinção máxima que Barrancas lhe pode atribuir: a medalha Luis Antonio Robles Suarez.