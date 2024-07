O futebolista colombiano James Rodríguez, ex-jogador do FC Porto, foi eleito, na noite de domingo, o melhor jogador da 48.ª edição da Copa América.

Apesar da derrota da Colômbia na final com a Argentina, por 1-0, após prolongamento, James Rodríguez recebeu a distinção, numa prova em que o n.º 10 dos colombianos fez seis jogos, um golo e seis assistências.

A nível de assistências, James bateu o recorde do argentino Lionel Messi, que tinha somado cinco em 2021.

A Colômbia, que acabou no segundo lugar da Copa América, teve ainda direito ao prémio fair play. Já o argentino Emiliano Martínez, que só sofreu um golo ao longo de toda a prova, foi eleito o melhor guarda-redes, enquanto o seu compatriota Lautaro Martínez acabou como melhor marcador, com cinco golos, mais dois do que o venezuelano Salomón Rondón.