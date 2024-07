No final da partida com o Uruguai, a contar para as meias-finais da Copa América, James Rodríguez não escondeu a emoção.

«Estou há quase três anos à espera por este momento. Estou muito feliz», disse, enquanto ajeitava a braçadeira e segurava as lágrimas.

Vinculado ao São Paulo até junho de 2025, James Rodríguez, de 32 anos, reencontrou o brilho na seleção, anotando um golo e seis assistências em cinco partidas na Copa América. É o melhor registo desde o célebre Mundial de 2014.

Numa carreira que despontou no FC Porto, James passou por Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al-Rayyan e Olympiakos.

Pelo São Paulo, o capitão da Colômbia apenas anotou dois golos e quatro assistências em 22 jogos.

A Colômbia triunfou por 0-1 diante do Uruguai, pelo que disputará a final da Copa América ante a Argentina, na madrugada de segunda-feira (01h).