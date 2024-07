A Colômbia venceu o Uruguai por 1-0 na madrugada desta quinta-feira e garantiu a presença na final da Copa América.

Já com o primeiro finalista conhecido (Argentina), as duas seleções entraram em campo à procura de agarrar o último bilhete para a Flórida. Com caras bem conhecidas do futebol português em ambos os onzes, foi um antigo jogador do FC Porto que assistiu Jefferson Lerma para o único golo do encontro.

James Rodríguez bateu de forma exímia o pontapé de canto e ao segundo poste, o compatriota foi às alturas cabecear para o fundo da baliza. Apesar da vantagem, a seleção colombiana ainda se viu reduzida a dez jogadores, quando Muñoz viu o segundo cartão amarelo e respetivo vermelho.

Ainda assim, 45 minutos a jogar com dez não impediram a Comômbia de seguir para o jogo decisivo e na próxima segunda-feira vai tentar vencer a competição pela segunda vez na história. A final entre Argentina e Colômbia está marcada para dia 15 a partir da uma da manhã (hora de Lisboa).

Veja aqui o golo de Lerma que deu a vitória à Colômbia: