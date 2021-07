Luis Díaz foi a principal figura da Colômbia na última Copa América. O extremo do FC Porto anotou quatro golos, dois deles deram a vitória aos cafeteros frente ao Peru e um lugar no pódio da prova.



Ora, esta segunda-feira, o jogador de 24 anos foi reconhecido num restaurante em Barranquilla e recebeu uma tremenda ovação. Algo tímido, Díaz agradeceu o reconhecimento do povo colombiano.



Ora veja: